Муфтий Республики Татарстан проголосовал на выборах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Лейла Хакимова). Председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин принял участие в выборах Президента РФ. Он проголосовал на избирательном участке № 279, который находится в общеобразовательной школе № 88 на улице Ботанической, 7.

После голосования Камиль хазрат Самигуллин сообщил журналистам, что выполнил свой долг. «На выборы приехал в приподнятом настроении. Голосуя на выборах, мы определяем свое будущее. Участие на выборах — священный долг каждого человека. Каждый гражданин страны должен отдать свой голос. Я свой долг выполнил. Пусть в стране будет мир, достаток, единство», — сказал муфтий.

Когда муфтий опустил избирательные бюллетени в прозрачную урну, ему вручили браслет с надписью «Я проголосовал».

Такой браслет сегодня вручают каждому проголосовавшему на выборах, он позволяет в течение дня пользоваться общественным транспортом бесплатно. Также обладатели браслета смогут посмотреть выступление популярных исполнителей Валерия Меладзе и Егора Крида в «Казань-Арене».