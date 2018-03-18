86-летний житель Дрожжановского района пришел на выборы на лыжах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Закир Шарапов, житель села Старая Задровка Дрожжановского района Татарстана пришел на выборы на лыжах.

«Первый раз в своей жизни я голосовал после Великой Отечественной войны, в 1946 году, — поделился воспоминаниями долгожитель. — А такую снежную погоду в день выборов сегодня наблюдаю второй раз в жизни, пришлось прийти на лыжах», — рассказал Закир Шарапов.

Избирательный участок сел Старая и Новая Задоровка Алешкин-Саплыкского сельского поселения насчитывает около 80 избирателей. К 9 часам около 40 процентов избирателей выполнили свой гражданский долг, приняв участие в выборах Президента России.