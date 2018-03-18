Сильный снегопад не помешал активному голосованию чистопольцев

(Чистополь, «Татар-информ», «Чистопольские известия», Олег Зиннуров). На Чистополь с раннего утра обрушился мощный снегопад, но непогода не остановила людей, которые пошли на выборы.

Еще до открытия у избирательного участка №2744 в Молодежном центре скопилось около двух десятков чистопольцев, пришедших проголосовать. Ровно в 8 часов двери участка открылись, и люди направились получать избирательные бюллетени. Из желающих проголосовать образовалась очередь.

На участке дежурят полицейские, которые следят за соблюдением общественного порядка. Рядом торгуют кондитерскими изделиями, выпечкой и горячим чаем.

«У нас на участке более двух тысяч избирателей. 42 молодых избирателя придут сюда сегодня проголосовать впервые», – рассказала председатель участковой избирательной комиссии Розалия Ситдикова.

На участке дежурят наблюдатели от КПРФ и «Коммунистов России». За процессом волеизъявления можно наблюдать в прямом эфире – в городе в режиме онлайн работают 22 видеокамеры, еще две в районе.