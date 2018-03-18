ЦИК РФ: к 10.00 явка на президентских выборах в России составила 16,55 процента

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). К 10.00 по московскому времени явка на президентских выборах в России составила 16,55 процента, сообщает РБК со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

Для сравнения, в 2012 году на выборах Президента России к 10:00 по московскому времени проголосовали 6,53 процента избирателей.

В Москве к этому времени проголосовали 5,98 процента избирателей, в Санкт-Петербурге — 4,47 процента, в республике Крым — 13,08 процента.

В каждом регионе голосование будет проходить с 8.00 по 20.00 по местному времени, всего участие в голосовании примут жители 85 российских регионов. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке, за ними — в 00.00 мск — открылись УИКи на Сахалине и в Магаданской области.