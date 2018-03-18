Фарид Мухаметшин предсказал ход выборов-2018

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Ход выборов-2018 предсказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Сегодня утром во время общения с журналистами он сообщил, что явка на выборах будет высокой, и это высказывание оказалось пророческим.

Фарид Мухаметшин проголосовал в восемь часов утра на выборах Президента России на избирательном участке № 43, организованном на базе лицея № 116 Вахитовского района Казани.

«Я проголосовал с супругой рано, и меня порадовало, что на избирательный участок пришло много молодежи, были люди старшего возраста. Несмотря на непогоду выборы в Татарстане проходят активно», — отметил глава Госсовета РТ позже в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

Согласно данным ГАС «Выборы», к 10 часам в Татарстане проголосовало 15,98 процента избирателей. Самыми активными оказались избиратели Апастовского района республики. Здесь явка составила 53,16 процента. На втором месте — Кайбицкий район (52,67 процента) и Тюлячинский район с 46,02 процента проголосовавших избирателей.