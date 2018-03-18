Все новости Татарстан Россия

Политика

Фарид Мухаметшин: Избиратель в РТ политически активен и понимает ответственность за свой выбор

18 марта 2018, 11:53 , Фото: Салават Камалетдинов

Фарид Мухаметшин: Избиратель в РТ политически активен и понимает ответственность за свой выбор Спикер Госсовета считает, что активность избирателей будет только расти в течение дня.
«Аммоний» за I-е полугодие 2016 года выпустил вдвое больше продукции, чем за тот же период в 2015
Фарид Мухаметшин встретился с Председателем Мосгордумы
Председатель Госсовета РТ посетил выставку ретроавтомобилей в Альметьевске
В Татарстане, несмотря на отказ Госдумы, намерены ввести трудоустройство выпускников по направлению
Фарид Мухаметшин поздравил альметьевских буровиков с юбилеем

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Избиратель в Татарстане политически активен и понимает ответственность за свой выбор. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты республики.

«И молодежь, и люди старшего возраста активны. Почти 50 тысяч впервые голосующих татарстанцев также проявляют большой интерес к избирательной кампании», — отметил глава татарстанского парламента и добавил, что речь идет о выборе человека, который будет определять стратегию и тактику развития нашей страны на предстоящие 6 лет.

«Выбор есть — 8 кандидатов», — особо подчеркнул спикер Госсовета РТ. По его словам, представители партий и самовыдвиженцы и активно готовились к этой избирательной кампании.

Фарид Мухаметшин озвучил на пресс-конференции и свежие данные о явке избирателей. На 10 часов в РТ проголосовало почти 16 процентов избирателей. Это больше, чем при голосовании на прошлых выборах Президента РФ в 2012 году. Явка, по информации выступающего, по районам составила 26,7 процента, по городам — 13,3 процента. Явка по Казани на 10 часов составила 8,4 процента.

«Этим подтверждается тезис, что активность избирателей будет только расти в течение дня», — сказал председатель ГС РТ.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter