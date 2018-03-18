Фарид Мухаметшин: Избиратель в РТ политически активен и понимает ответственность за свой выбор

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Избиратель в Татарстане политически активен и понимает ответственность за свой выбор. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты республики.

«И молодежь, и люди старшего возраста активны. Почти 50 тысяч впервые голосующих татарстанцев также проявляют большой интерес к избирательной кампании», — отметил глава татарстанского парламента и добавил, что речь идет о выборе человека, который будет определять стратегию и тактику развития нашей страны на предстоящие 6 лет.

«Выбор есть — 8 кандидатов», — особо подчеркнул спикер Госсовета РТ. По его словам, представители партий и самовыдвиженцы и активно готовились к этой избирательной кампании.

Фарид Мухаметшин озвучил на пресс-конференции и свежие данные о явке избирателей. На 10 часов в РТ проголосовало почти 16 процентов избирателей. Это больше, чем при голосовании на прошлых выборах Президента РФ в 2012 году. Явка, по информации выступающего, по районам составила 26,7 процента, по городам — 13,3 процента. Явка по Казани на 10 часов составила 8,4 процента.

«Этим подтверждается тезис, что активность избирателей будет только расти в течение дня», — сказал председатель ГС РТ.

