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Главе Набережных Челнов на избирательном участке пришлось отстоять очередь

18 марта 2018, 11:48 , Фото: Эльвира Мухаметдинова

Главе Набережных Челнов на избирательном участке пришлось отстоять очередь Наиль Магдеев сообщил журналистам, что этой ночью будет не спать, а ждать первых итогов голосования.
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(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-Информ», Эльвира Мухаметдинова). Главе Набережных Челнов Наилю Магдееву на избирательном участке пришлось отстоять очередь, чтобы получить бюллетень для голосования.

Руководитель Автограда проголосовал на участке №2176, размещенном в школе №23.

 

На тот момент, когда Магдеев пришел на голосование, из 2216 избирателей, прикрепленных к участку, уже отдали свои голоса 513 человек. Мэра порадовала активность населения. Представитель избирательной комиссии попыталась провести его к столу вне очереди, но глава Автограда решил отстоять очередь. «На избирательном участке все равны», – заявил он.

Проголосовав, Наиль Магдеев пообщался с журналистами. «Сегодня мы выбираем будущее страны. И долг каждого гражданина осознано подойти к своему выбору», – отметил он. Также Магдеев сообщил, что предстоящая ночь для него будет бессонной. Градоначальник «с волнением» собирается ждать первых итогов голосования.


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