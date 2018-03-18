Главе Набережных Челнов на избирательном участке пришлось отстоять очередь

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-Информ», Эльвира Мухаметдинова). Главе Набережных Челнов Наилю Магдееву на избирательном участке пришлось отстоять очередь, чтобы получить бюллетень для голосования.

Руководитель Автограда проголосовал на участке №2176, размещенном в школе №23.

На тот момент, когда Магдеев пришел на голосование, из 2216 избирателей, прикрепленных к участку, уже отдали свои голоса 513 человек. Мэра порадовала активность населения. Представитель избирательной комиссии попыталась провести его к столу вне очереди, но глава Автограда решил отстоять очередь. «На избирательном участке все равны», – заявил он.

Проголосовав, Наиль Магдеев пообщался с журналистами. «Сегодня мы выбираем будущее страны. И долг каждого гражданина осознано подойти к своему выбору», – отметил он. Также Магдеев сообщил, что предстоящая ночь для него будет бессонной. Градоначальник «с волнением» собирается ждать первых итогов голосования.