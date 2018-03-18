Генштаб России заявил о подготовке США к ударам по Сирии

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Провокации с применением химического оружия, которые готовят сирийские боевики и американские инструкторы, станут поводом для США нанести удары по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника оперативного управления российского Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского.

Террористические организации «Джебхат ан-Нусра»* и «Белые каски»* готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габит и Кальб-Луза, которые находятся в 25 километрах от Идлиба, добавил Рудской. Эти группы подготовлены военными инструкторами из США, полагают в Минобороны России.

По словам Рудского, российские военные отмечают признаки подготовки к возможным ударам. Так, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет.

*«Джебхат ан-Нусра», *«Белые каски» — запрещенные в России террористические организации.