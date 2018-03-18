Все новости Татарстан Россия

Политика

Генштаб России заявил о подготовке США к ударам по Сирии

18 марта 2018, 12:07

Сирийские боевики и американские структуры готовят постановочную химатаку в районах недалеко от Идлиба, заявил генерал-полковник Сергей Рудской.
На администрацию Трампа подали в суд за ракетный удар по Сирии
США намерены в несколько раз увеличить свой контингент в Сирии для борьбы с ИГ
В Сирии боевики «Фронта ан-Нусра» захватили у умеренных повстанцев вооружение и боеприпасы
США пока не планируют координировать с Россией действия против ИГ в Сирии
США продлили санкции против Сирии

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Провокации с применением химического оружия, которые готовят сирийские боевики и американские инструкторы, станут поводом для США нанести удары по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника оперативного управления российского Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского. 

Террористические организации «Джебхат ан-Нусра»* и «Белые каски»* готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габит и Кальб-Луза, которые находятся в 25 километрах от Идлиба, добавил Рудской. Эти группы подготовлены военными инструкторами из США, полагают в Минобороны России.

По словам Рудского, российские военные отмечают признаки подготовки к возможным ударам. Так, в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет.

*«Джебхат ан-Нусра», *«Белые каски» — запрещенные в России террористические организации.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter