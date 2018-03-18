Наблюдатель ШОС в Казани: Это не выборы, это праздник

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Выборы Президента России в Татарстане похожи на праздник, считает Даниар Чиркеев, наблюдатель от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Корреспондет ИА «Татар-информ» пообщался с членами Миссии ШОС в избирательном участке № 283 в Казанском институте культуры.

«Мы с утра наблюдаем, объехали пять избирательных участков. Стоит отметить очень большую активность среди граждан. При этом активность сопровождается улыбкой. Это не выборы, это праздник», — подчеркнул иностранный наблюдатель.

За день члены Миссии наблюдателей ШОС планируют объехать более 20 избирательных участков. Отчет о проделанной работе будет направлен в штаб-квартиру в Москве.

«На данный момент никаких серьезных нарушений не выявлено. Работа идет динамично», — сказал члены Миссии наблюдателей от ШОС.

В Казани работают три наблюдателя от Шанхайской организации, два из которых представляют Казахстан, один — Узбекистан.