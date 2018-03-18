В Бавлинском районе работают 22 избирательных участка

(Казань, «Татар-информ», газета «Слава труду», Индира Сайфуллина). На избирательном участке в северо-западной части Бавлов, где должны проголосовать 1119 человек, уже с самого утра было многолюдно.

Первым голосующим и молодым избирателям территориальная избирательная комиссия района приготовила памятные дипломы. Среди самых первых была Роза Тухватуллина:

«Я пришла на свой участок раньше, нужно идти на работу. А тут ещё и памятный диплом подарили, очень приятно быть первой. Я с удовольствием пришла отдать свой голос. Потому что, выборы – это наше будущее, будущее наших детей», – поделилась Роза.

Эти выборы первые в жизни Артёма Аленькина. Он пришёл на свой участок с близкими.

«Сегодня для меня волнительный и ответственный день. Я первый раз участвую в выборах. И на память у меня останется диплом молодого избирателя», – рассказал Артем.

На избирательном участке было столько народу, что время от времени даже создавались очереди. Избиратели могли слушать музыку, сфотографироваться в специально оборудованной фотозоне.

«Я всегда ответственно и серьёзно отношусь к выборам. Сегодня мы вместе с супругой уже после первого утреннего намаза ждали начала выборов и как на праздник пришли на свой участок. Каждый человек должен сделать свой выбор. Ведь не зря говорят, что будущее в наших руках», – говорит пенсионер Сагит Гарифуллин.

«Я думаю, что к вечеру свой гражданский долг исполнят сто процентов избирателей этого участка», – прокомментировал председатель участковой избирательной комиссии № 1023 Фарит Галиев.