Жители Тетюш приходят на избирательные участки целыми семьями

(Тетюши, 18 марта, «Татар-информ», Галина Тазетдинова). Глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов в беседе с корреспондентами местной газеты «Авангард» поздравил сегодня земляков с важным для всех граждан России днем.

«Поздравляю всех с праздником. Активностью тетюшан в голосовании я очень доволен. Радует и то, что голосовать приходят целыми семьями».

Сам Рамис Сафиуллов со своей супругой принял участие в выборах главы государства в числе первых, проголосовав на избирательном участке № 2593.