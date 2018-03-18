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Политика

Жители Тетюш приходят на избирательные участки целыми семьями

18 марта 2018, 11:56

Глава района принял участие в выборах главы государства в числе первых, проголосовав на избирательном участке № 2593.

(Тетюши, 18 марта, «Татар-информ», Галина Тазетдинова). Глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов в беседе с корреспондентами местной газеты «Авангард» поздравил сегодня земляков с важным для всех граждан России днем.

«Поздравляю всех с праздником. Активностью тетюшан в голосовании я очень доволен. Радует и то, что голосовать приходят целыми семьями».

Сам Рамис Сафиуллов со своей супругой принял участие в выборах главы государства в числе первых, проголосовав на избирательном участке № 2593.


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