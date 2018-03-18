Глава Лениногорского района: на избирательных участках царит оживление

(Лениногорск, 18 марта, «Татар-информ»). Глава Лениногорского муниципального района, мэр Лениногорска Рягат Хусаинов одним из первых проголосовал на избирательном участке № 18/09 в школе № 13 в поселке Геофизиков. Здесь, как и на других избирательных участках района, организовано праздничное оформление. Проходит выставка изделий народного творчества, состоялось выступление местного фольклорного коллектива «Россиянка».

«Выборы Президента России — важное событие для каждого лениногорца. Мы выбираем свое будущее. С утра на избирательных участках царит большое оживление, и я очень рад тому, как лениногорцы выполняют гражданский долг и демонстрируют свою гражданскую позицию», — отметил, общаясь с журналистами, Рягат Хусаинов.