(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отдал свой голос на президентских выборах, сообщает РИА Новости.

Жириновский прибыл на избирательный участок № 2714, расположенный в 814-й школе на западе Москвы.

Также избирательные участки посетили и отдали свои голоса действующий глава государства Владимир Путин, лидер КПРФ Павел Грудинин, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Избирательные участки открылись по всей России, они будут работать до 8 вечера.