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Политика

Владимир Жириновский отдал свой голос на президентских выборах

18 марта 2018, 11:49

Жириновский посетил избирательный участок № 2714, расположенный на западе Москвы.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отдал свой голос на президентских выборах, сообщает РИА Новости. 

Жириновский прибыл на избирательный участок № 2714, расположенный в 814-й школе на западе Москвы.

Также избирательные участки посетили и отдали свои голоса действующий глава государства Владимир Путин, лидер КПРФ Павел Грудинин, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Избирательные участки открылись по всей России, они будут работать до 8 вечера.

 


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