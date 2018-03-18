Около 600 заключенных казанского СИЗО-2 смогут проголосовать на выборах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Около 600 заключенных Следственного изолятора № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ (СИЗО-2) смогут проголосовать на выборах Президента России. Также свои голоса могут оставить 47 сотрудников, которые задействованы сегодня на службе.

Избирательный участок № 132 организован в медпункте СИЗО. Порядок на выборах обеспечивают 25 сотрудников УФСИН. Каждую камеру, в которых содержатся от пяти до десяти человек, выводят к месту голосования отдельно.

Перед тем, как зайти в участок, сотрудники СИЗО просят заключенных ознакомиться с информационным плакатом о кандидатах. Затем по три человека заходят внутрь и оставляют свои голоса. Сначала голосовали мужчины, затем женщины. Для тех, кто голосует впервые, предусмотрены небольшие сувениры — чехлы на паспорт.

«В нашем учреждении имеют право голосовать следственные арестованные и осужденные, у которых приговор не вступил в законную силу. Следственные арестованные пишут заявление на имя председателя избирательного участка о том, чтобы их включили в список избирателей», — рассказал ИА «Татар-информ» председатель избирательного участка № 132, заместитель начальника ФКУ СИЗО-2 Арслан Сулейманов.

«У нас в течение этого всего периода доводилась информация о кандидатах в Президенты, на всех корпусах имелась информация с фотографиями и данными», — добавил Сулейманов.

Все заключенные в следственном изоляторе решили участвовать в выборах, отметил председатель избирательного участка.

«У нас в каждой камере имеются телевизоры, все будут знакомиться с ходом выборов и с результатами», — сказал Сулейманов.

В Татарстане около 1500 арестантов смогут участвовать в выборах Президента РФ, сообщала пресс-служба УФСИН России по РТ.

В республике функционируют пять следственных изоляторов. В казанских СИЗО-1 и СИЗО-2, бугульминском СИЗО-3, чистопольском СИЗО-5 созданы закрытые избирательные участки. В мензелинском СИЗО-4 образован филиал избирательного участка, на территории которого расположено учреждение.