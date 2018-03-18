Фарид Мухаметшин: Нарушений избирательного законодательства в Татарстане не зарегистрировано

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На текущий момент нарушений избирательного законодательства в Татарстане не зарегистрировано. Об этом сообщил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

«Три часа прошло с начала открытия избирательной кампании в Татарстане. Выборы проходят организованно. Все участки открыты, и первые жители республики уже сделали свой выбор. Мне приятно сообщить, что на текущий момент нарушений избирательного законодательства на зарегистрировано. Несмотря на непогоду выборы проходят активно. На избирательных участках молодежь, люди старше возраста», — сообщил эксперт.

Согласно данным Мухаметшина, подготовка к избирательной кампании была очень серьезной. Ответственно к этой работе подошли представители ЦИК и общественные организации Татарстана. Более 2 десятков тысяч сотрудников избирательных комиссий сегодня в активной работе.

«До открытия все участки были обследованы на предмет безопасности. Более 17 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействованы в охране общественного порядка. Бюллетени на избирательные участки были доставлены вчера вечером и с тех пор находились под контролем», — отметил спикер.