Глава МИД РФ: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Россия не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия, подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров позицию государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут», — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан.

Согласованный принцип продвижения к безъядерному миру уже отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия и «увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности», оценивает ситуацию Россия.

«Новые факторы, которые влияют на глобальную обстановку, такие как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде всего по причине нежелания США это делать, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие. Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия», — отметил глава МИД РФ.

ООН приняла договор о запрещении ядерного оружия в июле прошлого года. В разработке документа не участвовали ядерные державы, в том числе и США и Россия.

С 20 сентября 2017 года договор открыт для подписания. Он вступит в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день документ подписали 57 государств, ратифицировали — пять.