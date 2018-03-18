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Рустам Минниханов принял участие в фотомарафоне «Айда на выборы»

18 марта 2018, 11:22 , Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Рустам Минниханов принял участие в фотомарафоне «Айда на выборы» Президент Татарстана со своей супругой проголосовали на избирательном участке № 42, расположенном в первом здании КНИТУ-КАИ.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в фотомарафоне «Айда на выборы». Фотографию с избирательного участка № 42, расположенного в первом здании КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, лидер республики опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я свой голос отдал!» — написал Рустам Минниханов в своей публикации в соцсети.

Сегодня Президент Татарстана вместе с супругой Гульсиной ханум в 10 утра проголосовали на избирательном участке № 42, расположенном на ул. Карла Маркса. 

В 242 избирательных участках проходит акция #айданавыборы. Уже отдавшие свои голоса могут сфотографироваться на специальных оборудованных фотозонах. Локация на участке № 42 пользуется большой популярностью.

Получившиеся фото нужно выложить с хештегом #айданавыборы в соцсетях. Обязательно нужно указать город и номер избирательного участка. После голосования, которое пройдет с 20 по 25 марта, будут определены победители. Они получат айфоны, велосипеды и гироскутеры.

 

 

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

 

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)


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