Молодожены из Зеленодольска после ЗАГСа отправились на выборы Президента России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Зеленодольске молодая пара заключила брак и из ЗАГСа сразу отправилась на выборы Президента России. Молодожены вместе со всеми гостями заранее прикрепились к одному и тому же избирательному участку.

Камилла Вахапова и Артур Суровцев еще зимой попросили сотрудников ЗАГСа зарегистрировать их в день выборов, 18 марта. Несмотря на выходной в организации, работники учреждения согласились зарегистрировать пару.

«В январе Артур сделал мне предложение. Мы стали выбирать дату. Сначала выбрали месяц – март. Потом число выбирали, когда узнали дату выборов, решили совместить два праздника. Два самых ответственных праздника для нас сегодня», – отметила Камилла Вахапова.

После регистрации молодоженам вручили в подарок от ЗАГСа Конституцию РФ как символ государственности.

Молодых поздравили глава Зеленодольского района РТ Александр Тыгин и Ренат Мистахов – директор завода им. Горького, на котором работает Артур Суровцев.

«Желаю вам везения, чтобы это везение шло от вам самих. Семь футов под килем, как говорят у нас, у судостроителей, попутного ветра. Всего положительного вам», – поздравил пару Ренат Мистахов.

Молодые впервые в жизни участвуют в выборах Президента России.

К слову, на избирательном участке в Зеленодольске, где голосовали Камилла и Артур, по данным на 10.30 проголосовали около 300 избирателей.