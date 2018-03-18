Общественная палата РФ: нарушений на выборах к настоящему времени не замечено

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Ситуационный центр по наблюдению за выборами Общественной палаты РФ не зафиксировал серьезных нарушений по состоянию на 10.00 мск. Об этом сообщает RT со ссылкой на секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

Система видеонаблюдения работает исправно, оперативно откликается на все сигналы, нарушений пока не замечено, отметил Фадеев.

По его словам, поступали жалобы из штаба Ксении Собчак о том, что наблюдателей штаба не пускают на избирательные участки. Ситуационный центр по наблюдению за выборами проверил данную информацию. Оказалось, что на участках уже присутствует один наблюдатель от штаба Собчак. Согласно правилам, второго наблюдателя там быть не должно, следовательно, это не считается нарушением, отметил секретарь.