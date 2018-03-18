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Пятилетний мальчик пострадал ДТП в Лениногорске

18 марта 2018, 11:05 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пятилетний мальчик пострадал ДТП в Лениногорске Авария произошла на перекрестке улиц Морякова и Ленина.

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Лениногорске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

О столкновении двух легковушек на перекрестке улиц Морякова и Ленина в Лениногорске сообщили очевидцы по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Спасатели ЗПСО №7 оперативно прибыли на место аварии.

В результате столкновения «Лады» и «Тойоты» травмы получил пятилетний ребенок. На машине скорой помощи мальчика увезли в больницу.

Оба автомобиля получили различные повреждения. От удара «Лада» вылетела с дороги и застряла в сугробе.

 


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