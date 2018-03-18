К 10 часам в Татарстане проголосовало почти 16 процентов избирателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). К 10 часам в Татарстане проголосовало 15,98 процента избирателей. Такие данные приводит ГАС «Выборы».

Самыми активными на данный момент оказались избиратели Апастовского района республики. Здесь явка составила 53,16 процентов. На втором месте — Кайбицкий район (52,67 процента) и Тюлячинский район с 46,02 процента проголосовавших избирателей.

Традиционно менее активны избиратели крупных городов. В аутсайдерах — Советский район Казани, где на 10 часов проголосовали чуть более 6 процентов избирателей.