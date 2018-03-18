Все новости Татарстан Россия

Политика

К 10 часам в Татарстане проголосовало почти 16 процентов избирателей

18 марта 2018, 11:00 , Фото: Салават Камалетдинов

К 10 часам в Татарстане проголосовало почти 16 процентов избирателей Самыми активным на данный момент оказался Апастовский район республики, где проголосовало 53,16 процента избирателей.
Явка на выборах в Удмуртии составила 4,78 процента
Арский район РТ вошел в число лидеров по явке избирателей
Мухаметшин о выборах в Госсовет РТ: «Я считаю, что явка будет высокой, так же как и разброс мнений»
В единый день голосования 14 марта явка на выборах может составить 40 процентов
К 10 часам явка на выборах в РТ составила 15,2 процента

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). К 10 часам в Татарстане проголосовало 15,98 процента избирателей. Такие данные приводит ГАС «Выборы».

Самыми активными на данный момент оказались избиратели Апастовского района республики. Здесь явка составила 53,16 процентов. На втором месте — Кайбицкий район (52,67 процента) и Тюлячинский район с 46,02 процента проголосовавших избирателей.

Традиционно менее активны избиратели крупных городов. В аутсайдерах — Советский район Казани, где на 10 часов проголосовали чуть более 6 процентов избирателей.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter