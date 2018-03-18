(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска», Надежда Львова). Глава Зеленодольского района РТ Александр Тыгин пришел на выборы с супругой и сыном, который голосовал впервые.

По традиции Александр Тыгин пришел на выборы к началу голосования на избирательном участке в Доме ветеранов поселка Васильево. Нынешние выборы стали первыми для его старшего сына Григория. Ему вручили значок и обложку для паспорта с символами выборов Президента Российской Федерации, как и всем впервые голосующим зеленодольцам.

Александр Тыгин прокомментировал вопрос о значимости выборов для Зеленодольска.

«Мы живем не в простом городе, а в городе оборонной промышленности. Поэтому как живет страна – для нас вопрос жизни, вопрос патриотизма. Мощь, престиж России и в наших руках», – заявил глава района.

Сильный снегопад не помешает избирателям добраться до своих участков. На улицах поселка активно занимаются очисткой дорог и дворники, и спецтехника.

«Выборы Президента – это серьезный выбор для каждого жителя страны, в том числе и нашего поселка. Думаю, важное мероприятие мало кто проигнорирует, если уже с утра такая активность. А народ все идет и идет», – отметила глава поселка Васильево Лилия Дашевская.