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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах

18 марта 2018, 10:50

Предстоятель Русской православной церкви отдал свой голос в подмосковном Одинцове.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на президентских выборах, сообщает РИА Новости. 

Предстоятель Русской православной церкви прибыл на избирательный участок в подмосковный город Одинцово. Он отдал свой голос по заранее полученному открепительному удостоверению. 

Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что выбор, который сделают граждане России, укрепит согласие и единство в обществе. Он отметил, что российский народ достоин лучшего пути. 

По словам пресс-секретаря патриарха, предстоятель Русской православной церкви внимательно наблюдал за предвыборной кампанией.

 


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