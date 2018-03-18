Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на президентских выборах, сообщает РИА Новости.
Предстоятель Русской православной церкви прибыл на избирательный участок в подмосковный город Одинцово. Он отдал свой голос по заранее полученному открепительному удостоверению.
Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что выбор, который сделают граждане России, укрепит согласие и единство в обществе. Он отметил, что российский народ достоин лучшего пути.
По словам пресс-секретаря патриарха, предстоятель Русской православной церкви внимательно наблюдал за предвыборной кампанией.