В Мамадыше используют электронные комплексы для голосования и обработки бюллетеней

(Мамадыш, 18 марта, «Татар-информ», «Нократ»). Во время выборов в Мамадыше используют электронные комплексы для голосования и обработки избирательных бюллетеней.

На избирательном участке 1868 в районном Доме культуры в Мамадыше избиратели голосовали с помощью электронных устройств. Комплекс для электронного голосования, автоматизируя процесс, обеспечивает проведение электронного голосования, автоматизированный подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и составление протокола участковой комиссии об итогах.

Комплексы для электронного голосования представляют собой электронные машины с сенсорным дисплеем. При голосовании на них бумажные бюллетени не используются. На участках избирателям выдают пластиковые карты, похожие на банковские, с номером и штрихкодом. Карта вставляется в специальный разъем, где считывается. На дисплее появляется электронный бюллетень.

Нажав на фамилию кандидата в Президенты, можно прочитать о нем информацию. Определившись и проголосовав, нажав на сенсор дисплея, нужно подтвердить свой выбор. Только после этого система запомнит его.