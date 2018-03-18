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Общество

Хафиз Миргалимов: Жалоб от наблюдателей КПРФ на выборах нет

18 марта 2018, 11:06

Общественные наблюдатели от КПРФ работают на 1760 избирательных участках Татарстана.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жалоб от наблюдателей КПРФ на выборах Президента РФ в Татарстане не поступало. Об этом сообщил сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ первый секретарь Татарстанского рескома КПРФ Хафиз Миргалимов.

«На 1760 избирательных участках в Татарстане работают общественные наблюдатели от КПРФ. Эти выборы — судьбоносные, ради будущего. Страну нужно вывести из финансового кризиса. Власти, организаторы, участники выборной кампании должны принять все меры, чтобы выборы состоялись чисто и честно», —отметил эксперт.

Всего на выборах Президента РФ в Татарстане работает 2 тыс. 817 участковых избирательных комиссий. 66 процентов из них оснащены видеокамерами. Впервые видеокамерами оснащены территориальные избирательные комиссии. На территории республики насчитывается 2,9 млн избирателей.
 


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