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Борис Титов проголосовал на выборах в Краснодарском крае

18 марта 2018, 10:42

Бизнес-омбудсмен призвал всех граждан принять участие в президентских выборах.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты РФ Борис Титов проголосовал на выборах, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отдал свой голос на президентских выборах в Краснодарском крае. На избирательный участок в селе Абрау-Дюрсо Титов прибыл со своей семьей. Он прикреплен к участку, находящемуся в Абраус-Дюрсо, по месту прописки.

Бизнес-омбудсмен призвал всех граждан прийти на избирательный участок и отдать свой голос на выборах. Это очень важный день, чтобы оставаться дома, считает он.

На пост Президента РФ претендуют восемь кандидатов.

 

 


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