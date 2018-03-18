Борис Титов проголосовал на выборах в Краснодарском крае

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты РФ Борис Титов проголосовал на выборах, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отдал свой голос на президентских выборах в Краснодарском крае. На избирательный участок в селе Абрау-Дюрсо Титов прибыл со своей семьей. Он прикреплен к участку, находящемуся в Абраус-Дюрсо, по месту прописки.

Бизнес-омбудсмен призвал всех граждан прийти на избирательный участок и отдать свой голос на выборах. Это очень важный день, чтобы оставаться дома, считает он.

На пост Президента РФ претендуют восемь кандидатов.