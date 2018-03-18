В Альметьевском районе голосование идет на 116 избирательных участках

(Альметьевск, 18 марта, «Татар-информ», «Знамя труда», Эльмира Габидуллина). В Альметьевске голосование на выборах Президента Российской Федерации идет на 116 избирательных участках.

В Альметьевском муниципальном районе в 8 утра свои двери для избирателей открыли 62 избирательных участка в городе и 54 – в районе.

На участке № 795 в средней школе № 17 очереди за бюллетенями выстроились с первых минут работы избирательного участка. За порядком следят общественные наблюдатели и полицейский. В холле волонтеры раздают специальные браслеты, которые дают возможность получить приятные бонусы в течение дня, и предлагают сфотографироваться на память о Дне выборов.

В городе работает торговая ярмарка, где всем желающим предлагают горячий чай, кофе и свежую выпечку.