На президентских выборах в Елабуге впервые используются комплексы электронного голосования

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На двух избирательных участках Елабуги установлены комплексы электронного голосования. С помощью нового оборудования сегодня голосуют избиратели на участках, расположенных в клубе «Колос» (историческая часть города), а также школе № 8 (10-й микрорайон).

«В этом году впервые в городе две участковых избирательных комиссии оборудованы комплексами электронного голосования. До этого такое оборудование у нас использовалось лишь в селах», – отметил сегодня председатель ТИК г. Елабуга Андрей Смирнов.

На участке с таким комплексом избиратель предъявляет паспорт и получает карточку со штрих-кодом. Ее нужно приложить к считывателю на сенсорном устройстве, после этого избиратель получает доступ к электронному бюллетеню. Карточка может быть использована только один раз и только на определенном избирательном участке, воспользоваться ей повторно невозможно.

