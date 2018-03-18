Все новости Татарстан Россия

Политика

На президентских выборах в Елабуге впервые используются комплексы электронного голосования

18 марта 2018, 10:23

Электронные урны расположились на двух избирательных участках.

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На двух избирательных участках Елабуги установлены комплексы электронного голосования. С помощью нового оборудования сегодня голосуют избиратели на участках, расположенных в клубе «Колос» (историческая часть города), а также школе № 8 (10-й микрорайон).

«В этом году впервые в городе две участковых избирательных комиссии оборудованы комплексами электронного голосования. До этого такое оборудование у нас использовалось лишь в селах», – отметил сегодня председатель ТИК г. Елабуга Андрей Смирнов.

На участке с таким комплексом избиратель предъявляет паспорт и получает карточку со штрих-кодом. Ее нужно приложить к считывателю на сенсорном устройстве, после этого избиратель получает доступ к электронному бюллетеню. Карточка может быть использована только один раз и только на определенном избирательном участке, воспользоваться ей повторно невозможно.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter