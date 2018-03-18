На 10 часов в Елабужском районе проголосовали почти треть избирателей

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На 10 часов на президентских выборах в Елабуге проголосовали 16,41 процента избирателей.

Традиционно с утра активнее голосуют жители сел. В районе свой голос отдали 27,8 процента избирателей. Такие данные сегодня предоставили в пресс-службе главы района.

Всего в городе и районе работают 62 избирательных участка. Несмотря на обильный снегопад жители продолжают идти на выборы. Сегодня для жителей малых деревень Елабужского района организован бесплатный проезд. Избирательные участки 9 отдаленных населенных пунктов района связывает автобусный маршрут.

Жители Казылей, Свиногорья, Новой Анзирки, Бессонихи, Черкасово, Умяка, Верхнего Шурняка, Большой Тарловки и Токмашки голосуют на участках, куда организован выезд на автобусах.

