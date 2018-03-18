(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В аэропорту Набережных Челнов из-за непогоды задерживают рейсы, сообщают «Челнинские известия».

Два рейса в Москву задержаны из-за сильного снегопада в Набережных Челнах. По предварительным данным, самолеты авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» вылетят в столицу ближе к обеду.

Челнинцам, ожидающим с семи утра рейс «Победы» из Москвы, придется потерпеть – время прибытия лайнера в «Бегишево» пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Казань», воздушная гавань столицы Татарстана работает в штатном режиме.

