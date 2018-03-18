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Политика

Жители Камчатки активно голосуют несмотря на мороз и сильный ветер

18 марта 2018, 11:08

По данным камчатского избиркома на 15.00, выбор сделали более 54 процентов избирателей региона.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Жители Камчатского края активно голосуют на выборах Президента России несмотря на 20-градусный мороз и шквальный ветер. Об этом пишут «Известия». 

По данным на 15.00 местного времени, на участках региона проголосовали более 54 процентов избирателей. В 2012 году жители к этому времени продемонстрировали явку в 46 процентов. Данные показатели говорят о возросшей сознательности жителей региона и их доверии к выборам, считает председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев. 

Жители Сахалинской и Магаданской областей также показывают высокую явку на выборах Президента России.

 


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