Жители Камчатки активно голосуют несмотря на мороз и сильный ветер

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Жители Камчатского края активно голосуют на выборах Президента России несмотря на 20-градусный мороз и шквальный ветер. Об этом пишут «Известия».

По данным на 15.00 местного времени, на участках региона проголосовали более 54 процентов избирателей. В 2012 году жители к этому времени продемонстрировали явку в 46 процентов. Данные показатели говорят о возросшей сознательности жителей региона и их доверии к выборам, считает председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.

Жители Сахалинской и Магаданской областей также показывают высокую явку на выборах Президента России.