Все новости Татарстан Россия

Общество

Российских водителей обязали носить светоотражающие жилеты

18 марта 2018, 10:08

Новое правило касается дневного времени суток в случае плохой видимости.
В Нижнекамске прошла акция «Белый ангел»
Елабужские школьники сдают экзамен по правилам ПДД
За минувшие выходные в Казани произошло 400 ДТП
Автошколы Татарстана планируют объединиться между собой
Во Владивостоке стартовала акция в защиту юных участников дорожного движения

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). С 18 марта в России вступает в силу правило дорожного движения, согласно которому водители, оказавшись на трассе за городом в темное время суток, должны надевать светоотражающую одежду в случае выхода из машины. Об этом пишет «Газета.ру».

Специально проверяться наличие одежды со светоотражающими частицами не будет, но в случае ДТП водителям будет грозить штраф, если на водителе не будет такой одежды.

Новое правило также касается дневного времени суток в случае плохой видимости.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter