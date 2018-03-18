Российских водителей обязали носить светоотражающие жилеты

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). С 18 марта в России вступает в силу правило дорожного движения, согласно которому водители, оказавшись на трассе за городом в темное время суток, должны надевать светоотражающую одежду в случае выхода из машины. Об этом пишет «Газета.ру».

Специально проверяться наличие одежды со светоотражающими частицами не будет, но в случае ДТП водителям будет грозить штраф, если на водителе не будет такой одежды.

Новое правило также касается дневного времени суток в случае плохой видимости.