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Политика

Александр Брод: серьезных нарушений на выборах-2018 пока не зафиксировано

18 марта 2018, 10:10

Российский правозащитник отметил, что есть только «отдельные сообщения, которые не вызывают тревогу».
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Серьезных нарушений в ходе голосования на выборах президента России пока не зафиксировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Александра Брода, сопредседателя Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» .

«Пока серьезных нарушений не зафиксировано. У нас сообщений таких нет. А так есть отдельные сообщения, которые не вызывают тревогу — чисто технического характера», — цитирует агентство слова правозащитника.

Он также отметил, что наблюдатели передают подобную информацию в избирательные комиссии.

«У нас сформирована экспертная сеть, порядка 850 человек во всех субъектах — это местные общественники, юристы, социологи, правозащитники, которые в регулярном режиме нам сообщают о возможных проблемах», — сказал Брод.

Было сообщение из Магаданской области о том, что обнаружен агитационный материал в непосредственной близости от избирательного участка, но он был снят, уточнил собеседник агентства.


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