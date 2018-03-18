Рамиль Хайрутдинов: Внешнее давление консолидирует общество

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Выборы Президента России проходят в сложных международных условиях, и все это влияет на избирательный процесс. Об этом заявил сегодня в информационно-экспертном центре Общественной платы РТ директор Института востоковедения и межуднародных отношений Рамиль Хайрутдинов.

«Международная обстановка влияет на избирательную программу. Я даже вижу позитивный аспект в этом: данная ситуация позволяет нации сплотиться и принять более взвешенные решения», — уверен спикер.

Внешнее давление, по мнению Рамиля Хайрутдинова, консолидирует общество.