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Политика

Рамиль Хайрутдинов: Внешнее давление консолидирует общество

18 марта 2018, 10:35

Выборы Президента России проходят в достаточно сложных международных условиях и все это влияет на избирательный процесс, считает Рамиль Хайрутдинов.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Выборы Президента России проходят в сложных международных условиях, и все это влияет на избирательный процесс. Об этом заявил сегодня в информационно-экспертном центре Общественной платы РТ директор Института востоковедения и межуднародных отношений Рамиль Хайрутдинов.

«Международная обстановка влияет на избирательную программу. Я даже вижу позитивный аспект в этом: данная ситуация позволяет нации сплотиться и принять более взвешенные решения», — уверен спикер.

Внешнее давление, по мнению Рамиля Хайрутдинова, консолидирует общество.

 


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