Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев проголосовал в Усадах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев проголосовал на выборах Президента РФ в Усадах, сообщает пресс-служба района.

Афанасьев отдал свой голос на избирательном участке № 1758 в селе Усады. Он сфотографировался в фотозоне «Айда на выборы».

На избирательных участках района предлагается принять участие в беспроигрышных лотереях, где проголосовавшие получат сертификаты на бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала спортивно-оздоровительного комплекса «Кама» в Лаишеве и бассейна МЦ «Волга» в селе Боровое Матюшино. Кроме того, пришедшие на участок получат возможность посетить концерт Ризата и Зиниры Рамазановых, зональный тур республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», а также сеанс в кинотеатре РДК.

В селах Лаишевского района будут организованы крупные праздничные мероприятия. На площади Державина в Лаишеве представят молодёжно-развлекательную программу «Мой любимый город», где выступят творческие коллективы и артисты.