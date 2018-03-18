Все новости Татарстан Россия

Политика

Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев проголосовал в Усадах

18 марта 2018, 10:14

Афанасьев отдал свой голос на выборах Президента РФ на избирательном участке № 1758.
Жители Камчатки активно голосуют несмотря на мороз и сильный ветер
Борис Титов проголосовал на выборах в Краснодарском крае
Владимир Путин проголосовал на выборах Президента России
В двух штатах США досрочно выбирают Президента России
Татарстанцы смогут подать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев проголосовал на выборах Президента РФ в Усадах, сообщает пресс-служба района.

Афанасьев отдал свой голос на избирательном участке № 1758 в селе Усады. Он сфотографировался в фотозоне «Айда на выборы».

На избирательных участках района предлагается принять участие в беспроигрышных лотереях, где проголосовавшие получат сертификаты на бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала спортивно-оздоровительного комплекса «Кама» в Лаишеве и бассейна МЦ «Волга» в селе Боровое Матюшино. Кроме того, пришедшие на участок получат возможность посетить концерт Ризата и Зиниры Рамазановых, зональный тур республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», а также сеанс в кинотеатре РДК. 

В селах Лаишевского района будут организованы крупные праздничные мероприятия. На площади Державина в Лаишеве представят молодёжно-развлекательную программу «Мой любимый город», где выступят творческие коллективы и артисты.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter