Эксперт КФУ: Кандидаты в Президенты РФ уделяют внимание вопросам национальной политики

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Кандидаты в Президенты РФ в своих предвыборных программах уделяют большое внимание вопросам национальной политики. Об этом сообщил 18 марта в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ директор Института востоковедения и международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

«Наиболее четкие позиции кандидатов известны давно. Это развитие регионов с учетом национальной специфики отдельных субъектов страны. У нескольких кандидатов есть выстроенные программы, реальные шаги и меры, которые позволяют надеется, что национальный аспект не будет забыт в ближайшей перспективе», — сообщил спикер.

Директор Института востоковедения и международных отношений КФУ призвал жителей Татарстана не оставаться равнодушными к судьбе нашей страны и принять активное участие в выборах-2018.

«Очень важно, чтобы на выборах Президента РФ все население высказало свое мнение. Важно, чтобы люди выразили поддержку курсу, по которому дальше будет развиваться наша страна», — подчеркнул Рамиль Хайрутдинов.

Как сообщалось ранее, 18 марта на выборах Президента РФ в Татарстане работает 2 тыс. 817 участковых избирательных комиссий (УИК), в том числе 49 участков в местах временного пребывания избирателей (41 в больницах, 4 в СИЗО, 2 в санаториях, 1 в аэропорту, 1 на железнодорожном вокзале). Все избирательные участки открыты в 8 утра до 20 часов вечера.

