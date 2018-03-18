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Политика

Глава Высокогорского района проголосовал в деревне Чернышевка

18 марта 2018, 10:12

Вместе с Рустамом Калимуллиным на избирательный участок пришла его супруга Резида.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин вместе со своей супругой Резидой посетил избирательный участок деревни Чернышевка, пишет газета «Высокогорские вести».

Также в числе первых свой голос за понравившегося кандидата в Президенты РФ отдала Роксана Петросян. Сегодня она голосовала впервые, поскольку ей 18 лет, и согласно закону она имеет право выразить свою гражданскую позицию. 

Голосование в Татарстане продлится до восьми часов вечера по московскому времени.


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