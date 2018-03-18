Многодетная зеленодольская семья отправилась голосовать на подаренном автомобиле

(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска», Светлана Васильева). Многодетная зеленодольская семья Ржанцовых отправилась голосовать на подаренном автомобиле.

Татьяна и Андрей Ржанцовы – многодетные родители, они живут в микрорайне Мирный и голосуют на участке, расположенном в Школе искусств. Татьяна и Андрей построили дом, обзавелись хозяйством, у них растут замечательные дети. Ржанцовы трудятся на производстве.

Месяц назад благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» подарил семье автомобиль «ГАЗель-Next Фермер». Татьяна Ржанцова рассказала, как это случилось.

«Мы узнали, что существует программа по обеспечению многодетных семей автомобилями, и решили попытать счастья. Полгода назад написали письмо Президенту РТ с просьбой выделить нам машину. В декабре я приняла участие в видеоконференции с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он спросил, для каких целей нам нужен автомобиль. Я объяснила, что мы строим дом, и у нас есть хозяйство в деревне», – рассказала Татьяна.

Накануне Нового года Ржанцовы получили радостную весть: сотрудница благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» сообщила по телефону, что принято решение о выделении семье автомобиля «ГАЗель-Next Фермер». 14 февраля глава семьи забрал машину из казанского автосалона.

Андрей Ржанцов человек с активной жизненной и гражданской позицией, и не может оставаться в стороне от такого важного дела, как выборы Президента страны.

«Пусть мой голос составляет небольшую часть в общей массе избирателей, как гражданин, как родитель я обязан сделать свой выбор. Это мое право и мой долг» – рассказал Андрей.