В Татарстане 49 тысяч 121 человек впервые проголосуют на выборах Президента России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане 49 тысяч 121 человек впервые примут участие в голосовании на выборах Президента России. Об этом сегодня в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ сообщил председатель Центральной избирательной комиссии рсепублики Мидхат Шагиахметов.

Впервые проголосовавшим вручат памятные сувениры, отметил он.

Избирателям, которые по уважительной причине не смогут прийти на участки, предоставляется возможность проголосовать на дому, сказал глава ЦИК республики.

Обращения от избирателей в устной и письменной форме принимаются до двух часов дня, проинформировал Шагиахметов.