В Мамадыше проголосовал глава района Анатолий Иванов

(Мамадыш, 18 марта, «Татар-информ», «Нократ»). В Мамадыше одним из первых проголосовал глава района Анатолий Иванов.

Анатолий Иванов заполнил избирательный бюллетень и опустил его в урну для голосования на избирательном участке №1865.

«Я проголосовал за будущее наших районных центров, за будущее Российской Федерации. Каждый гражданин России, считающий себя человеком порядочным и ответственным, обязан сегодня проголосовать. Я доволен хорошей явкой, активностью мамадышцев и той атмосферой, которая царит на участках», – отметил Анатолий Иванов.

Сегодня на территории Мамадышского района открыты 53 избирательных участка. Закроются они ровно в 20.00.

О том, как проходят выборы в Мамадышском районе, расскажет сегодня телеканал «Мамадыш ТВ». Специальные выпуски новостей выйдут в эфир в 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 и в 18.55. На радио «Нократ дулкыннары» передачи выйдут в эфир в 9.55, 11.55, 13.55 и 15.55.