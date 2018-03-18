На выборах-2018 в Татарстане работают 35 международных наблюдателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 35 международных наблюдателей прибыли в Татарстан и сейчас работают на выборах. Об этом рассказал 18 марта в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Выборы проходят под пристальным вниманием наблюдателей, представителей СМИ, а также членов комиссий с правом совещательного голоса. Международные наблюдатели представляют различные организации. Это Миссия наблюдателей СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, представители общественных организаций Австрии, Германии, Израиля», — отметил эксперт.

В день голосования общественные наблюдатели посетят избирательные участки в городах и районах республики. Всего в республике открыто 2 тыс. 817 избирательных участков. На них аккредитованы 476 журналистов из 83 СМИ.

