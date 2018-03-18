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Глава ЦИК РТ: Выборы пройдут открыто и при неукоснительном соблюдении законодательства

18 марта 2018, 10:16 , Фото: Салават Камалетдинов

Глава ЦИК РТ: Выборы пройдут открыто и при неукоснительном соблюдении законодательства Мидхат Шагиахметов отметил, что голосование в Татарстане успешно стартовало, все 2 тыс. 817 избирательных участков открылись.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов уверен, что выборы пройдут организованно, открыто и при неукоснительном соблюдении избирательного законодательства. Об этом сегодня он заявил в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

Голосование в Татарстане успешно стартовало, все 2 тыс. 817 избирательных участков открылись, отметил Мидхат Шагиахметов.

«Работа идет активно. Я сам успел проголосовать. Достаточно много избирателей», — подчеркнул председатель ЦИК республики.


 


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