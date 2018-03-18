Глава ЦИК РТ: Выборы пройдут открыто и при неукоснительном соблюдении законодательства

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов уверен, что выборы пройдут организованно, открыто и при неукоснительном соблюдении избирательного законодательства. Об этом сегодня он заявил в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

Голосование в Татарстане успешно стартовало, все 2 тыс. 817 избирательных участков открылись, отметил Мидхат Шагиахметов.

«Работа идет активно. Я сам успел проголосовать. Достаточно много избирателей», — подчеркнул председатель ЦИК республики.



