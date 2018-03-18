(Ижевск, 18 марта, «Татар-информ», Юлия Семенова). Глава Удмуртии проголосовал вместе со своей семьей на выборах Президента России.

Свой гражданский долг Александр Бречалов исполнил на одном из избирательных участков, расположенных в школе № 32 города Ижевска. На выборы руководитель региона пришел вместе с супругой и двумя детьми, которым недавно исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба главы и Правительства УР.

После голосования руководитель республики на избирательном участке пообщался с журналистами. Отвечая на вопрос о впечатлениях детей, Александр Бречалов сообщил, что они волновались, для них это важное событие: «Я вас уверяю, не потому что папа сказал „идем сегодня на выборы“, это такая осознанная позиция, не первый год они свое мнение формируют относительно общественно-политической конструкции. Оно разное, но я рад, что к данному моменту в общем-то наши позиции едины».

В Удмуртии сегодня работают 1204 избирательных участка.