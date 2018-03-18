В Удмуртии открылись все 1204 избирательных участка

(Ижевск, 18 марта, «Татар-информ», Юлия Семенова). Сегодня, 18 марта, в Удмуртии в 8.00 открылись все 1204 избирательных участка. На выборах Президента России уже проголосовали первые избиратели.

За ходом выборов на каждом из них следят наблюдатели от кандидатов и общественных организаций. В территориальных и участковых избирательных комиссиях установлено более 500 камер видеонаблюдения. По инициативе Общественной палаты на базе библиотеки УдГУ создан ситуационный центр общественных наблюдателей, куда стекается вся актуальная информация. Все избирательные участки будут работать до 20.00 по местному времени (+1 час к мск), сообщили в ЦИК УР.

По информации пресс-службы МВД по Удмуртии, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования задействовано 1400 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, народных дружин и общественных формирований.