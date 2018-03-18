В Татарстане насчитывается 2,9 млн тысяч избирателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На 8 часов утра численность избирателей в Татарстане составляет 2,9 млн человек. Об этом в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Более 21 тысячи членов избирательных комиссий работают на 2817 избирательных участках в Татарстане. В республике работают 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 2817 участковых избирательных комиссий (УИК), в том числе 49 участков в местах временного пребывания избирателей (41 в больницах, 4 в СИЗО, 2 в санаториях, 1 в аэропорту, 1 на железнодорожном вокзале). Все избирательные участки открыты, работа идет активно», – напомнил спикер.

По его словам, сейчас на избирательных участках работают 35 иностранных наблюдателей. 83 СМИ аккредитовано на выборах Президента РФ – это 476 журналистов. Избирательные участки оснащены видеокамерами.

