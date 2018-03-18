Алексей Песошин проголосовал на выборах Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин проголосовал на выборах Президента России.

Песошин исполнил свой гражданский долг на 241-м избирательном участке Ново-Савиновского района Казани. На участок он пришел со своей супругой.

На избирательном участке стало многолюдно с первых минут его открытия. Однако после голосования многие не торопятся уходить домой — на первом этаже работает ярмарка товаров.

«Здесь продается широкий ассортимент товаров по льготным ценам: от бытовой химии до овощей и бакалеи. Все с 30-процентной скидкой», — объяснила ответственная за ярмарку Альбина Ефимова.

Она добавила, что за первый час работы ярмарки по льготным ценам отоварились уже около 400 человек.

Одна из посетительниц ярмарки, пенсионерка Альфия Магдеева, пришла на участок одной из первых.

«Пришла с утра, потому что рано просыпаюсь. У нас вся семья голосует, дочь с мужем на другом участке, я на этом. Это важно и для меня лично, и для нашей страны тоже. Мы сами выбираем будущее нашим внукам и детям», — отметила пенсионерка.

Напомним, что голосование на избирательных участках страны стартовало в 8 утра и продлится до 8 часов вечера.