Елабуга присоединилась к выборам Президента России

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в 8 утра в Елабуге и Елабужском районе заработали все 62 избирательных участка, один из которых является закрытым и расположен на территории Центральной районной больницы.

С самого утра голосовать идут елабужане, которым нужно на работу, или горожане, которые возвращаются с ночной смены. Традиционно рано на участки подходят пожилые.

«Каждые выборы для меня – это праздник, особенно для нас, пенсионеров. Пришла отдать свой голос, чтобы не было войны, хочу, чтобы наша страна процветала во всем, люди и нации были дружны», – делится пенсионер Разина Гимазетдинова.

«Это наше будущее, будущее наших детей. А рано пришла, потому что рано встала», – говорит мама двух детей Наталья Мельникова.

Никогда выборы не пропускает и елабужанин Николай Гузеев. «Во-первых, это самые главные выборы страны, ведь сегодня выбираем будущего Президента России, да еще на немалый срок. Кроме того, считаю, что выразить свое мнение очень важно, от этого зависит, кто будет управлять нашей страной в течение шести лет», – сказал Николай Гузеев.

Общее количество избирателей по городу и району – более 61 тыс. человек. Самый крупный пункт голосования расположен в школе № 10, где голосуют жители четвертого микрорайона (более 5,6 тыс. избирателей), в районе самый многочисленный участок находится в Танайке (1,6 тыс. избирателей).

Безопасность на избирательных участках города и района обеспечивают более 110 сотрудников полиции. Кроме того, в охране общественного порядка будут задействованы народные дружинники, сотрудники ЧОП, служащие МЧС – около 200 человек.

Отметим, сегодняшняя погода добавила немало хлопот коммунальщикам. С раннего утра в городе и районе идет обильный снегопад. За ночь выпало до 14 мм осадков, высота снега составляет до 15 см. В Управлении благоустройства и озеленения ЕМР РТ сообщили, что все силы брошены на уборку улиц и тротуаров. Техника дежурит около избирательных пунктов. Коммунальщики работают в две смены. По прогнозам, снегопад продолжится до 16.00.

