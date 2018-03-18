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Руководитель исполкома Набережных Челнов проголосовал в числе первых избирателей

18 марта 2018, 09:38 , Фото: с сайта nabchelny.ru

Руководитель исполкома Набережных Челнов проголосовал в числе первых избирателей Глава челнинского исполкома пришел на избирательный участок № 2106, который расположен в здании школы № 22 в 17-м комплексе Нового города.
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(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ»). Руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин проголосовал на выборах Президента РФ в числе первых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Глава челнинского исполкома проголосовал на избирательном участке № 2106, который расположен в здании школы № 22 в 17-м комплексе Нового города. На выборы он пришел вместе с супругой Лилией.

На вопрос журналистов, какой выбор он сделал, Ринат Абдуллин сообщил: «Я сделал выбор за стабильность, за мир, за нашу Родину, за сильную страну».

Он также добавил, что выборы для него — всегда большая ответственность. «Мы должны сделать свой выбор. Это гражданский долг каждого из нас. И, конечно же, это еще и праздник», — заметил сити-менеджер.


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