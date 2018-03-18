Руководитель исполкома Набережных Челнов проголосовал в числе первых избирателей

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ»). Руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин проголосовал на выборах Президента РФ в числе первых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Глава челнинского исполкома проголосовал на избирательном участке № 2106, который расположен в здании школы № 22 в 17-м комплексе Нового города. На выборы он пришел вместе с супругой Лилией.

На вопрос журналистов, какой выбор он сделал, Ринат Абдуллин сообщил: «Я сделал выбор за стабильность, за мир, за нашу Родину, за сильную страну».

Он также добавил, что выборы для него — всегда большая ответственность. «Мы должны сделать свой выбор. Это гражданский долг каждого из нас. И, конечно же, это еще и праздник», — заметил сити-менеджер.