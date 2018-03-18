Митрополит Феофан: В день выборов мы покажем наше единство и сплоченность

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В день выборов митрополит Казанский и Татарстанский Феофан проголосовал одним из первых избирателей в поселке Петровский. Он отметил, что сегодня гражданское общество Татарстана покажет свою сплоченность и единение.

Выйдя с избирательного участка, владыка Феофан поделился своим мнением.

«Некоторые говорят: “Зачем голосовать, все равно выберут без меня”. А посмотрите, как за каждый голос кандидаты в Президенты борются! Поэтому я считаю, что для каждого гражданина голосование – это важно. Тем более что Татарстан – это флагман по всем направлениям. Думаю, что в день выборов мы покажем наше единство, сплоченность, покажем, что наше гражданское общество – созревшее, мы проголосуем за сильную Россию», – уверен глава Татарстанской митрополии.