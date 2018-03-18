Все новости Татарстан Россия

Духовная жизнь

Митрополит Феофан: В день выборов мы покажем наше единство и сплоченность

18 марта 2018, 09:04 , Фото: Салават Камалетдинов

Митрополит Феофан: В день выборов мы покажем наше единство и сплоченность Митрополит Казанский и Татарстанский проголосовал на избирательном участке в поселке Петровский одним из первых.
Верующих со всего Татарстана собрала крещенская служба в Раифском монастыре
Во всех храмах Казани Рождество Христово встретили торжественными богослужениями
Митрополит Феофан выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге
Сегодня день рождения Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана
Митрополит Феофан: «Татарстан имеет очень большое значение для России»

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В день выборов митрополит Казанский и Татарстанский Феофан проголосовал одним из первых избирателей в поселке Петровский. Он отметил, что сегодня гражданское общество Татарстана покажет свою сплоченность и единение.

Выйдя с избирательного участка, владыка Феофан поделился своим мнением.

«Некоторые говорят: “Зачем голосовать, все равно выберут без меня”. А посмотрите, как за каждый голос кандидаты в Президенты борются! Поэтому я считаю, что для каждого гражданина голосование – это важно. Тем более что Татарстан – это флагман по всем направлениям. Думаю, что в день выборов мы покажем наше единство, сплоченность, покажем, что наше гражданское общество – созревшее, мы проголосуем за сильную Россию», – уверен глава Татарстанской митрополии.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter