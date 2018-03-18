В Зеленодольском районе за Президента России впервые проголосуют больше тысячи юношей и девушек

(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска», Надежда Львова). В Зеленодольском муниципальном районе сегодня, в день выборов Президента Российской Федерации, работают 96 участковых избирательных комиссий: 57 – в районе (50 551 избиратель), 39 – в городе (76 778).

Около двух тысяч молодых жителей Зеленодольского муниципалитета сегодня проголосуют впервые: в городе – 1154 юноши и девушки, в районе – 839.

Те, кто первый раз воспользуются избирательным правом, в канун выборов получили открытки с приглашениями. Молодые избиратели получат сувениры – обложку для паспорта с логотипом «Твои первые выборы» и значок с надписью «Я выбрал Президента».

Почти все участковые избирательные комиссии города оснастили видеокамерами. Они функционируют на 34 участках из 39. В районе видеокамера установлена на избирательном участке №1566 в Нижних Вязовых. Один из участков в этом поселении и один в Нурлатском оснащены комплексами электронного голосования (КЭГ) на основе сенсорного дисплея.

На двух избирательных участках, расположенных в Центре творчества и ДК «Родина», избиратели впервые будут голосовать посредством КОИБ – комплекса обработки избирательных бюллетений. Это отдельный бюллетень такого же вида и формата, только защитная сетка находится не с лицевой, а с обратной стороны.

В местах временного пребывания избирателей открыт один избирательный участок – для пациентов Центральной районной больницы.